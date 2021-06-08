Разозлил лай собаки: в Киевской области мужчина устроил стрельбу и ранил односельчан (фото)

Мужчину с ранением грудной клетки и женщину с повреждением бедра доставили в больницу.

В Киевской области мужчина из-за лая собаки устроил стрельбу.

В полицию поступило сообщение о том, что в селе Парышков Броварского района мужчина устроил стрельбу по людям и ранил мужчину и женщину.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

На место происшествия немедленно прибыли наряд реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции.

Как выяснилось, на одной из сельских улиц 32-летнего местного жителя разозлил лай собаки, из-за чего между ним и односельчанами возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчина отправился домой, взял оружие и вернулся. Злоумышленник совершил выстрелы в сторону двух односельчан, а третьему нанес удары рукояткой по голове. После этого злодей скрылся с места происшествия. Мужчина с ранением грудной клетки и женщина с повреждением бедра доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали стрелка по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оружие — устройство для отстрела резиновых пуль — изъято и направлено на экспертное исследование.

Следователи под процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Меру пресечения для задержанного выберет суд.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина выбросил собаку с 10 этажа. По дороге в ветклинику собака умерла. Владельцу животного "светит" до восьми лет за решеткой.

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