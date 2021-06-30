Потерпілого з пораненням живота госпіталізували до лікарні.

У Києві чоловік вдарив ножем лікаря швидкої допомоги.

Потерпілого з пораненням живота госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що на вулиці Генерала Жмаченка під час конфлікту поранено працівника швидкої медичної допомоги. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин", - йдеться у повідомленні поліції.

Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Альона Голенко, у квартирі між матір’ю та п’яним сином виник конфлікт, у ході якого жінка викликала швидку медичну допомогу.

"Фігурант, побачивши лікарів, підійшов до одного із медичних працівників та ударив ножем чоловіка у живіт, а після скоєного втік з місця події. Потерпілому медики надали невідкладну допомогу та госпіталізували до лікарні. Працівники сектору кримінальної поліції затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився 47-річний раніше не судимий киянин", - йдеться у повідомленні поліції Києва.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловік, який заколов вилами поліцейського на Рівненщині, звинувачує у його смерті лікарів.

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