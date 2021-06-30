В Киеве открывают новые локации для вакцинации на выходных: где и как смогут привиться горожане

В Киеве открывают новые локации для вакцинации на выходных: где и как смогут привиться горожане

Для минимизации очереди желающим привиться предлагают записаться через Helsi.me и прийти на конкретное время.

В Киеве вакцинировать от коронавируса в эти выходные, 3-4 июля, будут не только в Международном выставочном центре, но желающие на прививку должны быть зарегистрированться в "Дії".

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, пишет пресс-служба КГГА.

"Советую зарегистрированным на прививку в приложении "Дія" записаться на удобное время через сервис Helsi.me и вакцинироваться без долгих ожиданий в очереди", — сказала Гинзбург.

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По ее информации, вакцинировать в эту субботу и воскресенье будут и в Центрах первичной медико-санитарной помощи. Речь идет о тех горожан, которые зарегистрированы на прививку в "Дії". Адреса этих центров и график их работы обнародуют в ближайшее время.

"Это очередное предложение, воспользовавшись которой киевляне смогут вакцинироваться еще удобнее, практически рядом с местом проживания", — подчеркнула Гинзбург.

К слову, в течение 24-27 июня на территории Международного выставочного центра от COVID-19 было вакцинировано 7 588 горожан. Прививки там проводят вакциной CoronaVac.

Как сообщалось, в Киеве в центре массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра прививаться можно в течение текущей недели — с 30 июня по 4 июля. На прививку от COVID-19 можно записаться онлайн.

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