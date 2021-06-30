Снимали порно с девочками 6 и 9 лет: в Киеве две женщины развращали собственных дочерей (фото)

Снимали порно с девочками 6 и 9 лет: в Киеве две женщины развращали собственных дочерей (фото)

Пострадавших детей на время проведения следственных действий поместили в социальные центры.

В Киеве две женщины развращали собственных дочерей. Жительницы столицы снимали порно с девочками 6 и 9 лет.

Фото- и видеоматериалы порнографического характера сбывали в Интернете. Стоимость одного составляла до 2 тысяч гривен.

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Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"В домах злоумышленниц правоохранители провели обыски с привлечением судебного эксперта Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. На компьютерной технике и телефонах злоумышленниц выявлено более 1000 файлов противоправного контента с участием детей", — говорится в сообщении киберполиции.

Обе женщины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Пострадавших детей на время проведения следственных действий поместили в социальные центры.

"Злоумышленницам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона Украины от 18.02.2021 № 1256-их по имплементации Ланцаротской конвенции), ч. 1 ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины", - уточнили в Департаменте киберполиции.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, по данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, Украина находится в рейтинге трех лидеров-поставщиков детской порнографии в мире.

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