На Киевщине молния попала в автомобиль с пассажирами

На Киевщине молния попала в автомобиль с пассажирами

В салоне на тот момент находились четверо пассажиров.

На Киевщине в городе Кагарлык молния попала в едущий автомобиль.

Событие произошло 29 июня, когда в Киеве и области свирепствовала непогода, была гроза и падал град.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В салоне на тот момент находились четверо пассажиров. К счастью, все живы.

"Движение парализовано в обе стороны. После удара автомобиль ударился в дерево. И его развернуло в обе стороны проезжей части", — говорится в подписи под фото.

Напомним, в Киеве перед Жулянским мостом во вторник, 29 июня, из-за сильного ливня упал рекламный щит. Он повредил два автомобиля. Также сообщается об одном пострадавшем.

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