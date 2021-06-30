"Никто не поможет": клиентка ПриватБанка рассказала о пропаже денег с карточки

"Никто не поможет": клиентка ПриватБанка рассказала о пропаже денег с карточки

Женщина говорит, что деньги в финансовом учреждении возвращать не спешат.

Клиентка ПриватБанка Татьяна Хода пожаловалась, что с ее карточки исчезли деньги в размере почти 35 тысяч гривен.

Об инциденте киевлянка написала на своей странице в Facebook.

Женщина сообщила, что "полетели" средства с зарплатной карты без ее ведома, без СМС сообщений.

При этом, как отмечает жертва махинации, в финансовом учреждении возвращать деньги ей не спешат, ссылаясь на процедуру проверки и рассмотрение ее заявления с обжалованием операций по банковской карте.

По словам женщины, еще в конце мая утром в воскресенье, когда у всех выходной, с ее личной зарплатной карты внезапно были переведены все имеющиеся деньги на интернет развлечения.

"Самое главное, что СМС оповещения о снятии средств не было! Лимит на перевод стоял 500 грн! Карта спокойно была дома, пароли в голове... Никому я ничего не передавала. Я адекватный, умный человек!" — описала ситуацию Татьяна.

Также она опубликовала скрины из сообщений об осуществлении денежных переводов, которые проходили по несколько операции за минуту, пока все средства не закончились.

Киевлянка рассказала, что заблокировала карточку, обратилась по факту непонятного снятия суммы с жалобой в банк, написала заявление в полицию о мошенничестве. Кроме того, обращалась в Министерство финансов Украины, Нацбанк, киберполицию.

"Результат такой — никаких денег мне не вернули, и сегодня любимый ПриватБанк отправил письмо о том, что банк не может вернуть деньги. Не может! Мои собственные средства! Пишу об этом потому, что каждый может быть на моем месте! Знайте, вы незащищены никак, никто не поможет, конечно, если у вас нет связей везде (банк, полиция и т.д.). Уменя их, к сожалению, нет, поэтому всем безразлично! Будьте бдительны, хотя как? Сама не знаю", — отметила женщина .

Также в Сети в комментариях появилась реакция ПриватБанка с заявлением о проведении проверки.

"Обжалование операций по вашей карте осуществляется согласно правилам, установленных международной платежной системой. Со своей стороны мы готовим всю необходимую информацию и отправляем запрос. Сейчас вместе с вами ожидаем результатов рассмотрения от платежной системы и дополнительно сообщим вам после рассмотрения заявок на возврат средств", — говорится в ответе банка.

Накануне Татьяна получила от ПриватБанка письмо, в котором говорилось, что деньги не вернут ей.

Напомним, клиенты ПриватБанка 26 июня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка на карточке.

Как сообщил прессекретар банка Олег Серга, причиной этого стал сбой.

А осенью 2020 года клиенты ПриватБанка пожаловались на проблемы с работой интернет-приложения банка, терминалов и банкоматов. Причиной этого стала массовая оплата товаров на торговом онлайн-площадке Китая. Из-за большого количества платежей они автоматически выстроились в очередь. В течение часа банк обслуживал до 70 тысяч платежей, а это значительно превышает нормальные объемы работы.

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