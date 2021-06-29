Бровары засыпает градом: появилось видео

О граде сообщили местные жители в соцсетях.

Город Бровары под Киевом засыпает градом.

О граде 29 июня сообщили местные жители в соцсетях.

Паблик Kievmap опубликовал соответствующее видео.

Напомним, метеорологи объяснили, почему появился "атомный гриб" над Киевом. Cumulоnimbus incus (Cb inc.) — (Incus с латинского — "наковальня") — это кучево-дождевая туча (Cumulonimbus, Cb), которая достигла высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы. "Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преимущественного горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части Cb", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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