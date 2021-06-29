Высоковольтные провода бросили на улице: в Киеве произошло мощное замыкание

Причина короткого замыкания — халатность коммунальщиков.

В Киеве коммунальщики бросили высоковольтные провода в яме, в результате чего началось мощное замыкание.

Событие произошло на улице Милославская в Деснянском районе Киева.

Об этом пишет "Типичный Киев".

"На Милославской, 4, короткое замыкание. Очевидцы вызвали профильные службы. Интересно, на что рассчитывали коммунальщики, которые вот так оставили высоковольтные провода?", — говорится в комментарии к видео.

Провода вспыхивали и сильно трещали.

На Милославской, 4, короткое замыкание ♀️ очевидцы уже вызвали профильные службы. На Милославской, 4, короткое замыкание ♀️ очевидцы уже вызвали профильные службы. Интересно, на что рассчитывал коммунальщики, Которые вот так оставили высоковольтные провода? Опубликовано Типичный Киев Понедельника, 28 июня 2021

Информация о происшествии уточняется.

Напомним, в Харьковской области во время пожара, который возник из-за короткого замыкания, обгорели мать с младенцем.

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