Высоковольтные провода бросили на улице: в Киеве произошло мощное замыкание

Причина короткого замыкания — халатность коммунальщиков.
В Киеве коммунальщики бросили высоковольтные провода в яме, в результате чего началось мощное замыкание.
Событие произошло на улице Милославская в Деснянском районе Киева.
Об этом пишет "Типичный Киев".
"На Милославской, 4, короткое замыкание. Очевидцы вызвали профильные службы. Интересно, на что рассчитывали коммунальщики, которые вот так оставили высоковольтные провода?", — говорится в комментарии к видео.
Провода вспыхивали и сильно трещали.
На Милославской, 4, короткое замыкание ♀️ очевидцы уже вызвали профильные службы.
На Милославской, 4, короткое замыкание ♀️ очевидцы уже вызвали профильные службы. Интересно, на что рассчитывал коммунальщики, Которые вот так оставили высоковольтные провода?Опубликовано Типичный Киев Понедельника, 28 июня 2021
Информация о происшествии уточняется.
Напомним, в Харьковской области во время пожара, который возник из-за короткого замыкания, обгорели мать с младенцем.