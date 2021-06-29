Бровари засипає градом: з'явилося відео

Про град повідомили місцеві мешканці у соцмережах.

Місто Бровари під Києвом засипає градом.

Про град 29 червня повідомили місцеві мешканці у соцмережах.

Паблік Kievmap опублікував відповідне відео.

Нагадаємо, метеорологи пояснили, чому з'явився "атомний гриб" над Києвом. Cumulоnimbus incus (Cb inc.) - (Incus з латинської - "наковальня") - це купчасто-дощова хмара (Cumulonimbus, Cb), яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери та стратосфери. "Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокувальний шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважного горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна "наковальня" у верхній частині Cb", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

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