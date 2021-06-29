Високовольтні дроти кинули на вулиці: у Києві сталося потужне замикання

Причина короткого замикання - недбальство комунальників.
У Києві комунальники кинули високовольтні дроти в ямі, внаслідок чого почалося потужне замикання.
Подія сталася на вулиці Милославська у Деснянському районі Києва.
Про це пише "Типовий Київ".
"На Милославській, 4, коротке замикання. Очевидці викликали профільні служби. Цікаво, на що розраховували комунальники, які ось так залишили високовольтні дроти?", - йдеться у коментарі до відео.
Дроти спалахували та сильно тріщали.
На Милославской, 4, короткое замыкание ♀️ Очевидцы уже вызвали профильные службы.
На Милославской, 4, короткое замыкание ♀️ Очевидцы уже вызвали профильные службы. Интересно, на что рассчитывали коммунальщики, которые вот так оставили высоковольтные провода?Опубліковано Типичный Киев Понеділок, 28 червня 2021 р.
Інформація про подію уточнюється.
Нагадаємо, у Харківській області під час пожежі, яка виникла через коротке замикання, обгоріли мати з немовлям.