Зв’язували господарів та накривали обличчя подушками: на Київщини затримали банду грабіжників

Лиходіями виявились кияни 36, 24 та 41 років.

На Київщини банда лиходіїв зв’язувала господарів, накривала їм обличчя подушками та грабувала оселі.

Грабіжників вдалося затримати.

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Про це повідомляє Поліція Київської області.

"У селі Лосятин, що на Білоцерківщині, зловмисники вдерлися до будинку місцевого жителя. Лиходії зв’язали 70-річного господаря та його 69-річну дружину пластиковими хомутами, накрили обличчя подушками і почали випитували інформацію щодо місця зберігання грошей та коштовностей. Забравши 8 тисяч доларів та чотири мобільних телефони, зловмисники залишили господарів у безпорадному стані і зникли з місця події", - йдеться у повідомленні.

Чоловікові вдалось визволитись, тоді він пішов до сусіда та викликав поліцію.

"...Оперативники управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Білоцерківського районного управління поліції із залученням спецпризначенців оперативно встановили особи зловмисників. Ними виявились 36-ти, 24-ох та 41-річний кияни", - розповіли у поліції.

За місцями їхнього проживання правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили мобільні термінали, коштовності, радіостанції, гроші та інші речові докази, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення грабежів.

Зв’язували господарів та грабували оселі: поліцейські Київщини затримали злочинну групу грабіжників У селі Лосятин, що на Білоцерківщині, зловмисники вдерлися до будинку місцевого жителя. Лиходії зв’язали 70-річного господаря та його 69-річну дружину пластиковими хомутами, накрили обличчя подушками і почали випитували інформацію щодо місця зберігання грошей та коштовностей. Забравши 8 тисяч доларів та 4 мобільних телефони, зловмисники залишили господарів у безпорадному стані і зникли з місця події. Чоловікові вдалось визволитись, тоді він пішов до сусіда та викликав поліцію. Завдяки злагодженій роботі та професіоналізму, оперативники управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Білоцерківського районного управління поліції із залученням спецпризначенців оперативно встановили особи зловмисників. Ними виявились 36-ти,24-ох та 41-річний кияни. За місцями їхнього проживання правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили мобільні термінали, коштовності, радіостанції, гроші та інші речові докази, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення грабежів. На теперішній час вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, а також щодо подальшого обрання запобіжного заходу Наразі поліцейські перевіряють причетність чоловіків до вчинення аналогічних злочинів на території Київської та інших областей. #поліція #поліціяКиївщини Національна поліція України Білоцерківське районне управління поліції Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина Цензор.НЕТ УНІАН УНН - Українські Національні Новини Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 29 червня 2021 р.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, а також щодо подальшого обрання запобіжного заходу.

Поліцейські перевіряють причетність чоловіків до вчинення аналогічних злочинів на території Київської та інших областей.

Нагадаємо, у Києві чоловік з гранатою намагався пограбувати обмінник.

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