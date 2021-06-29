Метеорологи пояснили, чому з'явився "атомний гриб" над Києвом: фото

Метеорологи пояснили, чому з'явився "атомний гриб" над Києвом: фото

Це така купчасто-дощова хмара, яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери та стратосфери.

Київ міг спостерігати "атомний гриб" на небі 28 червня. Cumulоnimbus incus (Cb inc.) - (Incus з латинської - "наковальня") - це купчасто-дощова хмара (Cumulonimbus, Cb), яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери та стратосфери.

Про це повідомляє "Український гідрометеорологічний центр".

"Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокувальний шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважного горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна "наковальня" у верхній частині Cb", - йдеться у повідомленні.

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