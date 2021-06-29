У Києві на вокзалі встановили монітори для трансляції матчу збірної України зі шведами на Євро-2020

У Києві на вокзалі встановили монітори для трансляції матчу збірної України зі шведами на Євро-2020

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У Києві на Центральному та Південному вокзалах встановили телевізійні монітори для перегляду матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна.

Про це на сторінці у Telegram-каналі повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Сьогодні українці вболівають за свою збірну в матчі 1/8 фіналу Євро-2020, де суперником наших стане Швеція. Бій буде видовищний, а підтримка - максимальна", - йдеться у повідомленні.

На моніторах пасажири зможуть дивитися онлайн-трансляцію поєдинку між двома збірними. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Укрзалізниця" всією залізничною родиною долучається до флешмобу президента України Володимира Зеленського та вболіває за нашу збірну", - додали в компанії.

Як повідомлялося, у вівторок, 29 червня, збірна України зіграє матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020). Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Швеції. Українці вперше у своїй історії зіграють у плейоф Чемпіонатів Європи. Матч Швеція - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок - о 22:00 за київським часом.

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