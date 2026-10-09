После атак и масштабных пожаров жителей Киевщины после сообщили о новой опасности: что произошло

Дым. / © Associated Press

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Утром 9 сентября в Киевской области ухудшилось качество воздуха. Загрязнения фиксируют в Иванкове и Броварах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

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В двух населенных пунктах Киевской области основным загрязнителем воздуха является мелкодисперсная пыль. Заметим, что при обстрелах и пожарах она возникает вследствие механического разрушения материалов, сложных химических процессов горения.

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В то же время, в других городах и селах превышений допустимых показателей содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не обнаружили.

Отмечается, что длительное влияние таких частиц может вызвать дискомфорт во время дыхания, особенно у детей, людей старшего возраста и тех, кто чувствительно реагирует на раздражители.

Уровень гамма-излучения в области остается в пределах природного фона.

Атака на Киевскую область — последние новости

Вчера, 8 октября, Россия ударила по складам под Киевом. Возникли сильные пожары, которые к утру удалось локализовать. В результате удара пострадали три человека. Кроме того, одну женщину разыскивают спасатели, она может находиться под завалами.

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Также во время воздушной тревоги 9 октября в Софиевской Борщаговке Киевской области упали обломки. На месте происшествия возник локальный пожар.

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