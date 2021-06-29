В Киеве на вокзале установили мониторы для трансляции матча сборной Украины со шведами на Евро-2020

В Киеве на вокзале установили мониторы для трансляции матча сборной Украины со шведами на Евро-2020

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

В Киеве на Центральном и Южном вокзалах установили телевизионные мониторы для просмотра матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.

Об этом на странице в Telegram-канале сообщила пресс служба "Укрзализныци".

"Сегодня украинцы болеют за свою сборную в матче 1/8 финала Евро-2020, где соперником наших станет Швеция. Бой будет зрелищный, а поддержка — максимальная", — говорится в сообщении.

На мониторах пассажиры смогут смотреть онлайн-трансляцию поединка между двумя сборными. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Укрзализныця" всей железнодорожной семьей вступает в флешмоба президента Украины Владимира Зеленского и болеет за нашу сборную ", — добавили в компании.

Как сообщалось, во вторник, 29 июня, сборная Украины сыграет матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу-2020 (Евро-2020). Подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальной командой Швеции. Украинцы впервые в своей истории сыграют в плейоф Чемпионатов Европы. Матч Швеция — Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

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