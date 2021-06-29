Метеорологи объяснили, почему появился "атомный гриб" над Киевом фото

Метеорологи объяснили, почему появился "атомный гриб" над Киевом фото

Это такое кучево-дождевое облако, которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

Киев мог наблюдать "атомный гриб" на небе 28 июня. Cumulоnimbus incus (Cb inc.) — (Incus с латинского — "наковальня") — это кучево-дождевая туча (Cumulonimbus, Cb), которая достигла высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

Об этом сообщает "Украинский гидрометеорологический центр".

"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преимущественного горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части Cb", — говорится в сообщении.

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