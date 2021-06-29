Связывали хозяев и накрывали лицо подушками: в Киевской области задержали банду грабителей

Злодеями оказались киевляне 36, 24 и 41 лет.

На Киевщине банда злодеев связывала хозяев, накрывала им лицо подушками и грабила дома.

Грабителей удалось задержать.

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Об этом сообщает Полиция Киевской области.

"В селе Лосятин, на Белоцерковщине, злоумышленники ворвались в дом местного жителя. Злодеи связали 70-летнего хозяина и его 69-летнюю жену пластиковыми хомутами, накрыли лицо подушками и начали выпытывать информацию о месте хранения денег и драгоценностей. Забрав 8 тысяч долларов и четыре мобильных телефона, злоумышленники оставили хозяев в беспомощном состоянии и скрылись с места происшествия", — говорится в сообщении.

Мужчине удалось освободиться, тогда он пошел к соседу и вызвал полицию.

"...Оперативники управления уголовного розыска полиции Киевской области совместно с сотрудниками Белоцерковского районного управления полиции с привлечением спецназа оперативно установили личности злоумышленников. Ими оказались 36-ти, 24-х и 41-летний киевляне", — рассказали в полиции.

По местам их проживания правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли мобильные терминалы, драгоценности, радиостанции, деньги и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчин к совершению грабежей.

Связывали хозяев и грабили дома: полицейские Киевской области задержали преступную группу грабителей В селе Лосятин, что на Белоцерковщине, злоумышленники ворвались в дом местного жителя. Злодеи связали 70-летнего хозяина и его 69-летнюю жену пластиковыми хомутами, накрыли лицо подушками и начали выпытывали информацию о месте хранения денег и драгоценностей. Забрав 8000 долларов и 4 мобильных телефона, злоумышленники оставили хозяев в беспомощном состоянии и скрылись с места происшествия. Мужчине удалось освободиться, тогда он пошел к соседу и вызвал полицию. Благодаря слаженной работе и профессионализму, оперативники управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с работниками Белоцерковского районного управления полиции с привлечением спецназа оперативно установили личности злоумышленников. Ими оказались 36-ти, 24-х и 41-летний киевляне. По местам их проживания правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли мобильные терминалы, драгоценности, радиостанции, деньги и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчин к совершению грабежей. В настоящее время решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК Украины, а также по дальнейшему избрании меры пресечения Сейчас полицейские проверяют причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской и других областей. # Полиция # полицияКиивщины Национальная полиция Украина Белоцерковское районное управление полиции Взгляд Киевщина — информационное агентство Моя Киевщина Цензор.НЕТ УНИАН УНН — Украинские Национальные Новости Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 29 июня 2021

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК Украины, а также по дальнейшему избранию меры пресечения.

Полицейские проверяют причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской и других областей.

Напомним, в Киеве мужчина с гранатой пытался ограбить обменник.

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