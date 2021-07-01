Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 1 июля

Всего в столице подтверждено 214 019 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 1 июля в Киеве зафиксирован 231 новый случай коронавируса за сутки. Это на 24 случая меньше, чем 30 июня (255 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 214 019 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 204 857 человек (234 за сутки)
- умерли 5 194 человека (трое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 127 384 случая COVID-19 (56 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 123 798 человек (79 за сутки)
- умерли 2 749 человек (пять за сутки)
Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.