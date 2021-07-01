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Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 1 июля

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 1 июля

pixabay.com

Всего в столице подтверждено 214 019 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 1 июля в Киеве зафиксирован 231 новый случай коронавируса за сутки. Это на 24 случая меньше, чем 30 июня (255 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 214 019 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 204 857 человек (234 за сутки)
  • умерли 5 194 человека (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 384 случая COVID-19 (56 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 123 798 человек (79 за сутки)
  • умерли 2 749 человек (пять за сутки)

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.