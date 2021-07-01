Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 1 июля

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 1 июля

Всего в столице подтверждено 214 019 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 1 июля в Киеве зафиксирован 231 новый случай коронавируса за сутки. Это на 24 случая меньше, чем 30 июня (255 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 214 019 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 204 857 человек ( 234 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 194 человека (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 384 случая COVID-19 (56 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 123 798 человек ( 79 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 749 человек (пять за сутки)

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.

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