У Києві прогримів вибух: загинув чоловік

Сьогодні, 21 квітня, у Києві пролунав вибух - здетонувала граната.

ТСН.ua підтвердили цю інформацію у поліції.

Наразі відомо, що випадок трапився у Голосіївському районі столиці. Внаслідок детонації гранати загинув місцевий мешканець, 1968 року народження.

Всі причини трагічного інциденту встановлюють правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що під Києвом чоловік підірвав себе гранатою. У поліції уточнили, що внаслідок підриву гранати загинув 33-річний чоловік, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доправлено до лікарні.