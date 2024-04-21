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У Києві прогримів вибух: загинув чоловік

У Києві прогримів вибух: загинув чоловік

Внаслідок вибуху загинув чоловік / Фото: Вікіпедія

Попередньо, причиною вибуху стала детонація гранати.

Сьогодні, 21 квітня, у Києві пролунав вибух - здетонувала граната.

ТСН.ua підтвердили цю інформацію у поліції.

Наразі відомо, що випадок трапився у Голосіївському районі столиці. Внаслідок детонації гранати загинув місцевий мешканець, 1968 року народження. 

Всі причини трагічного інциденту встановлюють правоохоронці. 

Раніше повідомлялося, що під Києвом чоловік підірвав себе гранатою. У поліції уточнили, що внаслідок підриву гранати загинув 33-річний чоловік, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доправлено до лікарні.

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