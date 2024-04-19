У Києві три станції метро зачинені для пасажирів: що сталося

Поїзди на червоній гілці столичного метро знову курсують між усіма станціями.

Увечері в п’ятницю, 19 квітня, після технічної несправності на червоній гілці метро Києва станом на 21:10 рух поїздів відновлено у звичайному режимі.

Про це повідомили у Telegram-каналі Київського метрополітену.

У повідомленні йдеться, що з технічних причин раніше поїзди курсували між станціями “Академмістечко” — “Арсенальна” та “Дарниця” — “Лісова”.

“Станції “Дніпро”, “Гідропарк”, “Лівобережна” — зачинені на вхід для пасажирів. Перепрошуємо за тимчасові незручності”, - попередила адміністрація Київського метрополітену.

Нагадаємо, раніше у місцевих пабліках повідомляли про поломку потяга на станції "Дніпро".

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