У Києві на 21 квітня оголошено перший рівень небезпеки: у чому причина

У столиці очікується значний дощ і сильний вітер.

У Києві 21 квітня оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. У місті очікується значний дощ. Вдень місцями пориви вітру 15-18 м/с, температура вночі 5-7°, вдень – 7-9° тепла.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Основні рекомендації під час дощу:

якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;

якщо ж під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля – необхідно знизити швидкість. Це дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодору": 044 284 7419.

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