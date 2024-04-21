У Києві негода: підтоплено вулиці, очікуються небезпечні метеорологічні явища – відео, фото

У Києві подекуди ускладнений рух транспорту.
Київ вранці 21 квітня накрила негода. У столиці пройшла злива та шквальний вітер. Так, на проспекті Голосіївському вітер повалив дерева, також є підтоплення вулиць.
Патрульна поліція Києва попередила, що у зв'язку зі значними опадами на вулиці Стеценка рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Людей просять враховувати цю інформацію під час планування поїздки.
Київська ОВА попередила про небезпечні метеорологічні явища у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 21 квітня. Зокрема очікуються пориви вітру 15-20 м/с, І рівень небезпечності.
Нагадаємо, до України суне потужний циклон – як зміниться погода.
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