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У Києві негода: підтоплено вулиці, очікуються небезпечні метеорологічні явища – відео, фото

У Києві негода: підтоплено вулиці, очікуються небезпечні метеорологічні явища – відео, фото

У Києві через зливу підтопило деякі вулиці

У Києві подекуди ускладнений рух транспорту.

Київ вранці 21 квітня накрила негода. У столиці пройшла злива та шквальний вітер. Так, на проспекті Голосіївському вітер повалив дерева, також є підтоплення вулиць.  

Патрульна поліція Києва попередила, що у зв'язку зі значними опадами на вулиці Стеценка рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Людей просять враховувати цю інформацію під час планування поїздки.

У Києві через зливу підтопило деякі вулиці / ©
У Києві через зливу підтопило деякі вулиці
У Києві через негоду повалені дерева / ©
У Києві через негоду повалені дерева
У Києві через негоду повалені дерева / ©
У Києві через негоду повалені дерева

Київська ОВА попередила про небезпечні метеорологічні явища у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 21 квітня. Зокрема очікуються пориви вітру 15-20 м/с, І рівень небезпечності.

Нагадаємо, до України суне потужний циклон – як зміниться погода.

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