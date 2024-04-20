У Києві п'яний водій не врахував розмір вантажу і розніс заправку в Голосіївському районі: фото

У Києві п'яний водій не врахував розмір вантажу і розніс заправку в Голосіївському районі.

Про це повідомила патрульна поліція києва та оприлюднила відповідні фото.

"У Голосіївському районі інспектори отримали повідомлення про ДТП на одній з АЗС. Прибувши на місце події, ми з'ясували, що водій вантажівки Iveco не врахував розміри вантажу та пошкодив будівлю АЗС. Під час спілкування з керманичем ми виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат – 1,03 проміле", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що такийй показник перевищує встановлену норму у понад п'ять разів.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Перевіривши інформацію, напарники встановили, що водій не мав дозволу на перевезення великогабаритного вантажу.

Водій вантажівки Iveco не врахував розміри вантажу та пошкодив будівлю АЗС / Фото: Патрульна поліція Києва

Патрульні відсторонили порушника від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння), протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та винесли постанову за ч. 1 ст. 132-1 (Порушення правил перевезення великогабаритних вантажів) КУпАП.

Патрульні склали на керманича адмінматеріали / Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, водій напідпитку перевозив семирічного сина на передньому сидінні автівки. Інспектори запропонували чоловіку пройти огляд і той погодився. Прилад Драгер показав результат, що перевищує норму в 11 разів — 2,24 проміле.

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