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В Киеве прогремел взрыв: погиб мужчина

В Киеве прогремел взрыв: погиб мужчина

В результате взрыва погиб мужчина / Фото: Википедия

Предварительно причиной взрыва стала детонация гранаты.

Сегодня, 21 апреля, в Киеве раздался взрыв — сдетонировала граната.

ТСН.ua подтвердили эту информацию в полиции.

Известно, что случай произошел в Голосеевском районе столицы. В результате детонации гранаты погиб местный житель, 1968 года рождения.

Все причины трагического инцидента устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина подорвал себя гранатой. В полиции уточнили, что в результате подрыва гранаты погиб 33-летний мужчина, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лицо доставлены в больницу.

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