В Киеве на 21 апреля объявлен первый уровень опасности: в чем причина

В столице ожидаются сильный дождь и ветер.

В Киеве 21 апреля объявлен первый уровень опасности, желтый. В городе ожидается дождь. Днем местами порывы ветра 15-18 м/с, температура ночью 5-7°, днем — 7-9° тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Основные рекомендации во время дождя:

если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья – ветви могут представлять большую опасность;

если же во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – необходимо снизить скорость. Это позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче побороть лужи и не потерять управление.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор": 044 284 7419.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❄️ СНЕГ И МОРОЗ В АПРЕЛЕ! Украину снова накрывает лютый холод! Когда наконец-то ждать тепла?!

Напомним, метереолог Вера Балабух рассказала, будет ли лето-2024 аномально жарким в Украине.

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