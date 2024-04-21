В Киеве непогода: подтоплены улицы, ожидаются опасные метеорологические явления – видео, фото

Киев утром 21 апреля накрыла непогода. В столице прошел ливень и шквальный ветер. Так, на проспекте Голосеевском ветер повалил деревья, также есть подтопление улиц.

Патрульная полиция Киева предупредила, что в связи со значительными осадками на улице Стеценко движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Людей просят учитывать эту информацию при планировании поездки.

В Киеве из-за ливня подтопило некоторые улицы

В Киеве из-за непогоды повалены деревья

В Киеве из-за непогоды повалены деревья

Киевская ОВА предупредила об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время с сохранением до конца суток 21 апреля. В частности ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, І уровень опасности.

Напомним, в Украину движется мощный циклон – как изменится погода.

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