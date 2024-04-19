В Киеве три станции метро закрыты для пассажиров: что произошло

Поезда на красной ветке столичного метро снова курсируют между всеми станциями.

Вечером в пятницу, 19 апреля, после технической неисправности на красной ветке метро Киева по состоянию на 21:10 движение поездов возобновлено в обычном режиме.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киевского метрополитена.

В сообщении говорится, что ранее по техническим причинам поезда курсировали между станциями "Академгородок" — "Арсенальная" и "Дарница" — "Лесная".

"Станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная" — закрыты на вход для пассажиров. Просим извинить за временные неудобства”, — предупредила администрация Киевского метрополитена.

Напомним, ранее в местных пабликах сообщали о поломке поезда на станции "Днепр".

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