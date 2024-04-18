Вышел из дома и не вернулся: в Киеве разыскивают 21-летнего парня (фото, приметы)

UPD. Парня разыскали, с ним все нормально.
В Киеве разыскивают 21-летнего Богдана Ковалева, который во вторник, 16 апреля, вышел из дома и не вернулся.
Об этом передает киевский филиал Поисково-спасательной волонтерской ассоциации.
Особые приметы:
- Рост: 183 см
- Телосложение: Худорлявое.
- Волосы: короткие темные.
- Глаза: карие.
- Был одет: красная куртка, серые джинсы и кроссовки цвета хаки.
Последний раз парень выходил на связь по адресу на Дарницком бульваре, пока его местонахождение неизвестно. Отмечается, что парень нуждается в медицинской помощи.
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