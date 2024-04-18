Вышел из дома и не вернулся: в Киеве разыскивают 21-летнего парня (фото, приметы)

UPD. Парня разыскали, с ним все нормально.

В Киеве разыскивают 21-летнего Богдана Ковалева, который во вторник, 16 апреля, вышел из дома и не вернулся.

Об этом передает киевский филиал Поисково-спасательной волонтерской ассоциации.

Особые приметы:

Рост: 183 см

Телосложение: Худорлявое.

Волосы: короткие темные.

Глаза: карие.

Был одет: красная куртка, серые джинсы и кроссовки цвета хаки.

Последний раз парень выходил на связь по адресу на Дарницком бульваре, пока его местонахождение неизвестно. Отмечается, что парень нуждается в медицинской помощи.