Нападение на военного в Киеве: что грозит разбойникам

Следователи Шевченковского управления полиции Киева завершили досудебное расследование разбойного нападения на украинского военного, которое было совершено в феврале этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как сообщалось ранее, тогда двое нападавших ударили потерпевшего кирпичом по голове, отобрали мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо. Полицейские задержали их через несколько часов.

Нападавшими оказались 44-летний харьковчанин и 39-летний житель столицы. Им было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой.

"Следователи направили обвинительный акт в Шевченковский районный суд города Киева. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества”, – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали за разбойное нападение на мужчину с маленьким ребёнком местного жителя. Он, угрожая ножом, украл велосипед и скрылся с места преступления.

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