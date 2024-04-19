В Киеве заметили большое скопление полиции: что произошло

В Киеве заметили небывалое скопление полиции. Очевидцы говорят, что видели у кинотеатра "Жовтень" несколько десятков полицейских и немало патрульных автомобилей.

В полиции Киева говорят, что большое количество полицейских возле кинотеатра "Жовтень" связано с усилением мер безопасности.

"На Подоле действительно много полицейских. Там ужесточены меры безопасности. Полицейские обеспечивают общественный порядок", — пояснили ТСН. ua полиции Киева.

Сколько именно полицейских задействовано в этих мероприятиях – не разглашается.

Примечательно, что сегодня в кинотеатре "Жовтень" начался квир-кинофестиваль SUNNY BUNNY. Он будет проходить в кинотеатре с 19 по 26 апреля.

На странице кинотеатра в социальной сети сообщается о фестивале так:

"Квир-ленты в украинском кинематографе появляются не слишком часто. Но с каждым годом таких фильмов становится все больше, и каждый из них важен! Документальная картина о небинарной горожанке Антонине Романовой, которая сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, первый квир-фильм режиссера из Мариуполя Зои Лактионовой, ленты от авторов, которые также являются представителями украинского ЛГБТКИА+ сообщества: представляем вам 6 украинских короткометражных фильмов на SUNNY BUNNY", — пишут представители кинотеатра.

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