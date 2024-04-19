В Киеве частично остановлено движение на одной из веток метро: в чем причина

В местных пабликах сообщают о поломке поезда на станции "Днепр".

Вечером в пятницу, 19 апреля, в Киеве частично приостановлено движение по красной ветке метро.

Как сообщили корреспонденту ТСН.ua в Киевском метрополитене, изменения в движении произошли по техническим причинам.

Подписчики столичных Telegram-каналов сообщают о поломке поезда на станции "Днепр".

"Едва не заглохли в тоннеле, стоим уже минут 10, сказал машинист "отправление задерживается на неопределенное время, поезд неисправен", — пишут в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве на станции метро "Минская" вспыхнул пожар. Огонь появился под потолком станции, как раз над рельсами, где проезжает поезд.

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