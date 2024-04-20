В Киеве пьяный водитель не учел размер груза и разнес заправку в Голосеевском районе: фото

Алкоголь в крови водителя более чем в пять раз превышал норму.

В Киеве пьяный водитель не учел размер груза и разнес заправку в Голосеевском районе.

Об этом сообщила патрульная полиция киева и обнародовала соответствующие фото.

"В Голосеевском районе инспекторы получили сообщение о ДТП на одной из АЗС. Прибыв на место происшествия, мы выяснили, что водитель грузовика Iveco не учел размеры груза и повредил здание АЗС. Во время общения с водителем мы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат – 1,03 промилле", – говорится в сообщении.

Отметим, что такой показатель превышает установленную норму более чем в пять раз.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

Проверив информацию, напарники установили, что у водителя не было разрешения на перевозку крупногабаритного груза.

Водитель грузовика Iveco не учел размеры груза и повредил здание АЗС / Фото: Патрульная полиция Киева

Патрульные отстранили нарушителя от управления и составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 132-1 (Нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов) КУоАП.

Патрульные составили на водителя админматериалы / Фото: Патрульная полиция Киева

Напомним, подвыпивший водитель перевозил семилетнего сына на переднем сиденье автомобиля. Инспекторы предложили мужчине пройти осмотр и тот согласился. Прибор Драгер показал результат, превышающий норму в 11 раз – 2,24 промилле.

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