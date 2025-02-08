У Києві працює ППО 

Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги.

У Києві сили протиповітряної оборони України працюють над знешкодженням ворожих БпЛА.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Залишайтеся в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться в повідомленні.

Повітряні Сили України повідомили, що ворожі дрони рухаються у напрямку столиці з півдня.

Нагадаємо, о 20:56 п’ятниці, 7 лютого, у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних БпЛА.

Читайте також: