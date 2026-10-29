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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ зупинився в заторах: люди пересідають на самокати, злетіли ціни на таксі — оновлено (фото, відео)

Транспортна ситуація в Києві залишається складною через наслідки російських обстрілів та затори на головних артеріях міста.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Затори та електросамокати в Києві 29 жовтня

Затори та електросамокати в Києві 29 жовтня / © із соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві 29 жовтня знову виникли серйозні затори на дорогах. Місцеві мешканці змушені пересідати на самокати, щоб вчасно дістатися роботи.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та «Новини.LIVE».

Затори в Києві 29 жовтня

У столиці в четвер вранці утворився величезний затор на Харківському шосе. Рух також суттєво ускладнений на Дніпровській набережній — від Осокорків до мосту Патона.

Через затори деякі люди перетинають мости на електросамокатах, щоб швидше дістатися до роботи.

На викладених у Мережу відео видно щільні затори з автомобілів, серед яких помітні легкові машини, громадський транспорт та великі вантажівки.

Електросамокати в Києві / © із соцмереж

Електросамокати в Києві / © із соцмереж

Ціни на таксі в Києві 29 жовтня

Водночас таксисти знову задерли ціни на проїзд у столиці. Поїздки Києвом вранці коштують від 700 до 1600 грн на тлі ранкових заторів. Це відбувається на тлі заяви прем’єр-міністра Сергій Корецького про те, що у місті службам таксі заборонили надмірно піднімати ціни під час тривог чи перекриттів.

Ціни на таксі в Києві / © скриншот

Ціни на таксі в Києві / © скриншот

Ціни на таксі в Києві / © скриншот

Ціни на таксі в Києві / © скриншот

Нагадаємо, унаслідок атаки на Київ 27 жовтня зазнав значних пошкоджень Південний міст: на відео було зафіксовано розбите залізобетонне перекриття, погнуту арматуру та величезну наскрізну вирву між трамвайними коліями.

28 жовтня міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що Рада оборони Києва розглянула питання про реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро вартістю 1 млрд грн, а також розробку додаткових технічних заходів для захисту та безпеки мостів від російських обстрілів.

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