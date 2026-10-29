Затори та електросамокати в Києві 29 жовтня / © із соцмереж

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У Києві 29 жовтня знову виникли серйозні затори на дорогах. Місцеві мешканці змушені пересідати на самокати, щоб вчасно дістатися роботи.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та «Новини.LIVE».

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Затори в Києві 29 жовтня

У столиці в четвер вранці утворився величезний затор на Харківському шосе. Рух також суттєво ускладнений на Дніпровській набережній — від Осокорків до мосту Патона.

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Через затори деякі люди перетинають мости на електросамокатах, щоб швидше дістатися до роботи.

На викладених у Мережу відео видно щільні затори з автомобілів, серед яких помітні легкові машини, громадський транспорт та великі вантажівки.

Дата публікації 09:16, 29.10.26 Кількість переглядів 165 Затори в Києві 29 жовтня зняли на відео

Електросамокати в Києві / © із соцмереж

Ціни на таксі в Києві 29 жовтня

Водночас таксисти знову задерли ціни на проїзд у столиці. Поїздки Києвом вранці коштують від 700 до 1600 грн на тлі ранкових заторів. Це відбувається на тлі заяви прем’єр-міністра Сергій Корецького про те, що у місті службам таксі заборонили надмірно піднімати ціни під час тривог чи перекриттів.

Ціни на таксі в Києві / © скриншот

Ціни на таксі в Києві / © скриншот

Нагадаємо, унаслідок атаки на Київ 27 жовтня зазнав значних пошкоджень Південний міст: на відео було зафіксовано розбите залізобетонне перекриття, погнуту арматуру та величезну наскрізну вирву між трамвайними коліями.

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28 жовтня міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що Рада оборони Києва розглянула питання про реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро вартістю 1 млрд грн, а також розробку додаткових технічних заходів для захисту та безпеки мостів від російських обстрілів.

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