На Київщині з Дніпра виловили уламки ворожого безпілотника: з'явилися фото

Водолази-сапери обстежили акваторію та на відстані 60 м від берега виявили уламки росыйського дрона.

Уламки ворожого безпілотника виявили у Дніпрі на Київщині.

Про це повідомляє ДСНС.

За словами рятувальників, підозрілий предмет у воді помітили перехожі й повідомили про знахідку Службу порятунку.

На Київщині з Дніпра рятувальники виловили уламки ворожого безпілотника / Фото: ДСНС у Київській області

"Водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстежили акваторію та на відстані 60 м від берега виявили уламки ворожого безпілотного літального апарата", – йдеться у повідомленні.

На Київщині з Дніпра рятувальники виловили уламки ворожого безпілотника / Фото: ДСНС у Київській області

Залишки російського дрона безпечно вилучили та передали для подальшого дослідження.

На Київщині з Дніпра рятувальники виловили уламки ворожого безпілотника / Фото: ДСНС у Київській області

Рятувальники нагадують, що наближатися до місця падіння уламків збитих цілей і торкатися їх заборонено. У таких випадках потрібно одразу телефонувати до Служби порятунку за номером “101”.

На Київщині з Дніпра рятувальники виловили уламки ворожого безпілотника / Фото: ДСНС у Київській області

Нагадаємо, 29 січня, під час повітряної тривоги, Київ атакували дрони, начинені шрапнеллю.

В разі дронів зі шрапнеллю йдеться про готові уражальні елементи, зазвичай у формі кульок, що розлітаються під час вибуху, які і є головним засобом ураження, переважаючи фугасну дію боєприпаса.

"Такі боєприпаси найбільш ефективні для ураження живої сили поза укриттями. Але в разі удару по житлових районах міста йдеться про бажання рашистів просто вбивати цивільне населення", – пояснили у Defense Express.

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