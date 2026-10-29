Жителі лівого берега Києва мають двічі платити за одну поїздку: люди вимагають новий вид квитка

Кияни вимагають новий пересадковий квиток / © Associated Press

Реклама

У Києві ініціювали зміну системи оплати проїзду в комунальному громадському транспорті. Жителі лівого берега обурені, що подекуди через тривоги мають платити двічі за поїздку у транспорті.

На сайті Київської міської ради з’явилася електронна петиція №14577 під назвою «Подолати транспортну дискримінацію жителів лівого берега Києва — зробити разовий квиток пересадковим на 45 хвилин».

Реклама

У Києві пропонують запровадити єдиний 45-хвилинний квиток з можливістю пересадок

Автором звернення виступив Олександр Сергійович Гречко. Документ було опубліковано 26 жовтня. Наразі петиція зібрала 1486 голосів з 6000 необхідних для розгляду. До закінчення збору голосів залишається 56 днів.

Реклама

Автор ініціативи пропонує дозволити пасажирам здійснювати безкоштовні пересадки між різними видами та маршрутами комунального транспорту впродовж 45 хвилин після придбання та активації разового квитка.

«В умовах тривалих повітряних тривог та періодичного перекриття мостів через обстріли кияни втрачають можливість швидко і передбачувано пересуватись містом. Окрім того, дана ситуація викликає значні перевитрати на користування комунальним громадським транспортом, які КМДА та Київрада має нівелювати», — пише автор.

У петиції йдеться, що така ситуація завдає найбільших фінансових та логістичних збитків саме жителям лівого берега Києва.

«Наприклад, заборона руху червоною лінією метрополітену під час тривог створює значний транспортний і фінансовий перекіс, від якого найбільше страждають саме кияни з лівого берега», — наголошує автор.

Реклама

У петиції детально роз’яснено вимушені подвійні витрати пасажирів під час надзвичайних ситуацій чи повітряних тривог. Автор пише, що за 30 гривень кияни, які користуються червоною гілкою метро, не можуть доїхати з лівого на правий берег, а гроші ніхто не повертає.

«Виходить, що в нас під час тривоги більша частина пасажирів Києва може безкоштовно їздити в метро необмежену кількість разів, а пасажири, які їдуть червоною лінією на лівому березі, змушені платити декілька разів у межах одного маршруту», — наголошує автор петиції.

Впровадження 45-хвилинного квитка дозволило б киянам продовжувати поїздку іншим транспортом — зокрема автобусним маршрутом №1-М — без додаткової оплати.

2023 року мер Києва пішов назустріч киянам, коли відбулася аварія на метро «Деміївська», і тоді міська влада запровадила компенсацію коштів за вимушені пересадки через закриття ділянки синьої гілки метрополітену.

Реклама

З огляду на цей досвід, автор петиції закликає міського голову Віталія Кличка та депутатський корпус Київської міської ради ухвалити аналогічне рішення для всього комунального транспорту.

Громадський транспорт у Києві: останні новини

Через російські атаки на мости Києва столичний громадський транспорт постійно курсує з перебоями, затримками та обмеженнями. Люди змушені переходити мости пішки чи пересуватися на електросамокатах.

При цьому ціни на таксі в години пік зростають до неадекватних значень. Поїздка між районами може обійтися до 2000 грн.

Попри те, що у Києві додають нові маршрути для розвантаження руху між правим та лівим берегом, цих зусиль не вистачає, а киянам доводиться по кілька годин діставатися додому.

Новини партнерів

Новини партнерів