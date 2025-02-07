Заступник мера Києва перебуватиме під вартою у справі про земельну корупцію

Петро Оленич може внести заставу у 15 мільйонів гривень, щоб вийти із СІЗО.

У п’ятницю, 7 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для заступника голови КМДА Петра Оленича, якого підозрюють у справі про земельну корупцію.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“Суд частково задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що ВАКС обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі щодо заволодіння столичною землею.

Депутата Київської міськради, який був членом постійної комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, заарештовано з правом застави 50 млн грн.

Двох інших підозрюваних теж відправили в СІЗО з правом застави 4,5 млн грн та 8 млн грн. Один з них обіймає посаду першого заступника начальника КП "Спецжитлофонд", а інший сприяв злочинній організації у веденні бухгалтерії.

Нагадаємо, нещодавно киян ошелешила новина про те, що нібито землю Національного ботанічного саду імені Гришка у Києві попри заборону передали під житлову забудову.

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