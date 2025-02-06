Транспорт під час тривог: у КМВА повідомили про зміни

Влада Києва вирішує, якими мають бути алгоритми дій для пасажирів та водіїв громадського транспорту на випадок повітряної тривоги.

Зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог паралізує рух, передусім, між берегами Дніпра. Це призводить до скупчення людей, що створює додаткові загрози безпековій ситуації, а не розв'язує питання безпеки. Тому буде створено робочу групу з залученням всіх представлених на нараді сторін для фіналізації алгоритмів дій для пасажирів та водіїв громадського транспорту на випадок повітряної тривоги.

Про цес повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Не менш важливо, що вечірні тривалі тривоги та зупинка транспорту призводять до того, що люди не встигають потрапити до домівок після відбою через закінчення робочих змін у транспорті", — додав Ткаченко.

Він провів нараду щодо режиму руху громадського транспорту в Києві під час повітряної тривоги.

Військові, представники ДСНС та Нацполіції, посадовці та підприємства транспортного сектору, за словами Ткаченка, напрацьовують пропозиції щодо руху транспорту з урахуванням безпекового аспекту.

"Чуємо і враховуємо всі конструктивні позиції. Наразі можу констатувати, що нам вдалося активізувати здоровий діалог, необхідний для розв'язання проблеми транспортного колапсу в Києві під час тривог", — сказав начальник КМВА.

Він зауважив, що Київ залишається стратегічною ціллю для повітряних ударів противника. Тож, 6 лютого 2025 року в КМВА повідомили про плани щодо "оформлення можливих варіантів розвʼязання питання руху транспорту в рішення".

"Воно враховуватиме безпековий компонент, і водночас відновить здоровий ритм пасажирських перевезень у Києві", — сказав начальник КМВА.

Тимур Ткаченко доручив оперативно створити робочу групу з залученням всіх представлених на нараді сторін для "фіналізації алгоритмів дій для пасажирів та водіїв громадського транспорту на випадок повітряної тривоги".

А потім ці напрацювання винесуть на розгляд наступного засідання Ради оборони Києва.

Нагадаємо, пасажири та водії вже висловлювалися щодо відновлення руху транспорту в Києві під час тривоги.

Також стало відомо, що в Києві стрімко здорожчали приміські маршрутки на 10-25 гривень.

Читайте також: