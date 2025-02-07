Наслідки нічної атаки на Київщину: постраждав Броварський район

Унаслідок ворожої атаки у Броварському районі сталася пожежа в гаражі, також пошкоджені вікна господарчого приміщення.

У ніч проти 7 лютого ворог знову атакував Київщину на допомогою безпілотників – у регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у соцмережах.

Постраждалих серед населення немає, зазначили у Київській ОВА.

Водночас внаслідок атаки в Броварському районі загорівся гараж. Також були пошкоджені вікна господарчого приміщення.

Наслідки атаки ворожих дронів на Київщину / Фото: Поліція Київської області

"В черговий раз закликаємо жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, поки небезпека не мине", – наголосили у Київській ОВА.

Поліція Київщини документує наслідки атаки ворожих дронів на столичний регіон / Фото: Поліція Київської області

Зазначимо, повітряна тривога оголошувалася на Київщині декілька разів та тривала майже всю ніч.

Нагадаємо, на Київщині з Дніпра виловили уламки ворожого безпілотника.

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