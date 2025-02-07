Повітряна тривога у Києві та області: що загрожує столиці

У столичних пабліках повідомляють про гучні звуки від роботи засобів ППО.

Увечері в п'ятницю, 7 лютого, у столиці України та в Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє місцева влада.

У Київській обласній військовій адміністрації попередили про рух ворожих безпілотників і повідомили про роботу ППО.

Мешканців області закликають подбати про власну безпеку.

Також читайте Києву та області загрожують ворожі безпілотники: що відомо

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

У київській міській військовій адміністрації також повідомили про загрозу застосування російських ударних БпЛА.

"Будь ласка, подбайте про свою безпеку: вирушайте до найближчих укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

У столичних пабліках повідомляють про гучні звуки від роботи засобів протиповітряної оборони, зокрема вибухи було чутно на Осокорках.

Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого ворог знову атакував Київщину на допомогою безпілотників – у регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок ворожої атаки у Броварському районі сталася пожежа в гаражі, також пошкоджені вікна господарчого приміщення.

Читайте також: