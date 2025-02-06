На Київщині знайшли в полі нерозірвану бойову частину російського безпілотника

Сапери встановили, що це бойова частина БпЛА "Герань-2" – російська версія іранського ударного дрона Shahed-136.
На Київщині місцевий мешканець виявив у полі підозрілий металевий предмет, схожий на частину безпілотника. Він одразу звернувся до фахівців.
Про це розповіли у Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС.
На місце прибули сапери, які оглянули об’єкт та встановили, що це бойова частина БпЛА "Герань-2" (російська версія іранського ударного дрона Shahed-136).
Вибухонебезпечний предмет знищили на місці.
Мешканців Київщини закликають: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі не наближайтеся до них і в жодному разі не торкайтеся, а негайно телефонуйте рятувальникам за номером 101 або поліції — 102. Також необхідно попередити про небезпечну знахідку осіб, які перебувають поруч.
Нагадаємо, на Київщині з Дніпра виловили уламки ворожого безпілотника.
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