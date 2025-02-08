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В Киеве работает ПВО

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В Киеве работает ПВО

Обстрел шахедами / Фото: ТСН.ua

Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги.

В Киеве силы противовоздушной обороны Украины работают над обезвреживанием вражеских БПЛА.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Остайтесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", — говорится в сообщении.

Воздушные Силы Украины сообщили, что вражеские дроны двигаются в направлении столицы с юга.

Напомним, в 20:56 пятницы, 7 февраля, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российских ударных БпЛА.

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