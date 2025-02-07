Последствия ночной атаки на Киевскую область: пострадал Броварской район

В результате вражеской атаки в Броварском районе произошел пожар в гараже, также повреждены окна хозяйственного помещения.
В ночь на 7 февраля враг снова атаковал Киевщину с помощью беспилотников – в регионе работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в соцсетях.
Пострадавших среди населения нет, отметили в Киевской ОВА.
В то же время в результате атаки в Броварском районе загорелся гараж. Также были повреждены окна хозяйственного помещения.
"В очередной раз призываем жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не минует", — отметили в Киевской ОВА.
Отметим, воздушная тревога объявлялась в Киевской области несколько раз и продолжалась почти всю ночь.
Напомним, в Киевской области из Днепра выловили обломки вражеского беспилотника.
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