Последствия ночной атаки на Киевскую область: пострадал Броварской район

В результате вражеской атаки в Броварском районе произошел пожар в гараже, также повреждены окна хозяйственного помещения.

В ночь на 7 февраля враг снова атаковал Киевщину с помощью беспилотников – в регионе работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в соцсетях.

Пострадавших среди населения нет, отметили в Киевской ОВА.

В то же время в результате атаки в Броварском районе загорелся гараж. Также были повреждены окна хозяйственного помещения.

Последствия атаки вражеских дронов на Киевщину / Фото: Полиция Киевской области

"В очередной раз призываем жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не минует", — отметили в Киевской ОВА.

Полиция Киевщины документирует последствия атаки вражеских дронов на столичный регион / Фото: Полиция Киевской области

Отметим, воздушная тревога объявлялась в Киевской области несколько раз и продолжалась почти всю ночь.

Напомним, в Киевской области из Днепра выловили обломки вражеского беспилотника.

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