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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киев надвигается новое похолодание: синоптики назвали даты, когда температура начнёт резко снижаться — подробный прогноз

Несмотря на дождливую и пасмурную погоду 29 октября, столбики термометров в столице пока останутся на отметке около +10 градусов.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Осень

Осень / © unsplash.com

В Киеве 29 октября сохранится относительно тёплая осенняя погода с возможным дождём.

По словам синоптика Натальи Диденко, 29 октября в Киеве существенных осадков не ожидается, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от +10 до +12 градусов тепла.

«Логичное позднеосеннее похолодание начнется с начала ноября», — отмечает синоптик.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 29 октября на территории Киевской области и в городе Киеве будет облачно с прояснениями, также ожидаются дожди. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в области днём составит от +7 до +12 градусов тепла, в столице ожидается около +10 градусов.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве облачная погода сохранится до самого вечера. Утром и днём ожидается дождь, который должен прекратиться ближе к вечеру.

Температура воздуха будет колебаться от +7 до +9 градусов выше нуля.

Погода в Киеве 29 октября

Погода в Киеве 29 октября

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 29 октября.

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