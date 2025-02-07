Заместитель мэра Киева будет находиться под стражей по делу о земельной коррупции

Петр Оленич может внести залог в 15 миллионов гривен, чтобы выйти из СИЗО.
В пятницу, 7 февраля, следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для заместителя председателя КГГА Петра Оленича, подозреваемого в деле о земельной коррупции.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу по завладению столичной землей.
Депутат Киевского горсовета, который был членом постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений, арестован с правом залога 50 млн грн.
Двое других подозреваемых тоже отправили в СИЗО с правом залога 4,5 млн грн и 8 млн грн. Один из них занимает должность первого заместителя начальника КП "Спецжилфонд", а другой способствовал преступной организации в ведении бухгалтерии.
Напомним, недавно киевлян ошеломила новость о том, что якобы землю Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве , несмотря на запрет, передали под жилую застройку.
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