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Заместитель мэра Киева будет находиться под стражей по делу о земельной коррупции

Заместитель мэра Киева будет находиться под стражей по делу о земельной коррупции

ВАКС избрал меру пресечения заместителю мэра Киева / Фото: Pexels

Петр Оленич может внести залог в 15 миллионов гривен, чтобы выйти из СИЗО.

В пятницу, 7 февраля, следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для заместителя председателя КГГА Петра Оленича, подозреваемого в деле о земельной коррупции.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу по завладению столичной землей.

Депутат Киевского горсовета, который был членом постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений, арестован с правом залога 50 млн грн.

Двое других подозреваемых тоже отправили в СИЗО с правом залога 4,5 млн грн и 8 млн грн. Один из них занимает должность первого заместителя начальника КП "Спецжилфонд", а другой способствовал преступной организации в ведении бухгалтерии.

Напомним, недавно киевлян ошеломила новость о том, что якобы землю Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве , несмотря на запрет, передали под жилую застройку.

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