В Украине "покраснело" несколько регионов: что известно об опасности

Находитесь в безопасном месте до сигнала "отбой воздушной тревоги".
В Киевской области утром 7 февраля объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
По данным мониторинговых каналов, существует угроза "Шахедов".
“Опять тревога по области на 1 БпЛА противника на востоке. Направление движения – южное, транзит”, – пишет Kyiv Alerts.
Также по состоянию на 7:30 тревога объявлена в Черниговской области.
Напомним, ночью 7 февраля по Украине летали вражеские ракеты и беспилотники. Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.
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