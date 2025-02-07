В Украине "покраснело" несколько регионов: что известно об опасности

Находитесь в безопасном месте до сигнала "отбой воздушной тревоги".

В Киевской области утром 7 февраля объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

По данным мониторинговых каналов, существует угроза "Шахедов".

“Опять тревога по области на 1 БпЛА противника на востоке. Направление движения – южное, транзит”, – пишет Kyiv Alerts.

Также по состоянию на 7:30 тревога объявлена в Черниговской области.

Тревога в Украине 7 февраля/Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью 7 февраля по Украине летали вражеские ракеты и беспилотники. Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

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