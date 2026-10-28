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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Полицейский подстрелил собаку прямо в укрытии Киева: разворачивается скандал (видео)

По данным полиции, собака укусила патрульного за руку, после чего она применила оружие. Теперь зоозащитники требуют служебной проверки.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Пистолет

Пистолет / © pixabay.com

В Подольском районе Киева патрульный применил табельное оружие против собаки в укрытии жилого дома. В полиции заявили, что животное напало на инспектора и укусило его за руку.

Зоозащитники сообщают, что в результате выстрела собаке сокрушило кость лапы и он нуждается в сложной операции.

Полицейский выстрелил в собаку в укрытии Киева: версия патрульных

По данным Патрульной полиции Киева, на спецлинию 112 поступило сообщение о собаке, которая нападала на людей в укрытии одного из жилых домов Подольского района.

На месте правоохранители увидели мужчину с собакой без намордника. По версии полиции, владельца попросили успокоить животное, однако, когда инспектор попытался приблизиться к мужчине, пес напал на него и укусил за руку.

«Мы попросили владельца успокоить животное, однако при попытке приблизиться к мужчине собака внезапно набросилась на инспектора и укусила его за руку», — сообщили в Патрульной полиции Киева.

После этого инспектор применил табельное огнестрельное оружие. В полиции объяснили, что выстрел был произведен из-за угрозы жизни и здоровью патрульного в соответствии с частью 13 статьи 46 Закона Украины «О Национальной полиции».

Ранения собаки в киевском укрытии: что говорят зоозащитники

Зоозащитники сообщили другую версию обстоятельств инцидента и рассказали о состоянии животного. По их данным, пуля прошла через лапу собаки навылет и сокрушила кость. Животное доставили в ветеринарную больницу, где она нуждается в сложной операции. В настоящее время врачи пытаются сохранить поврежденную лапу.

Зоозащитница Снежана Бугрик заявила, что после выстрела правоохранители якобы не организовали ветеринарную помощь раненому животному.

«Его жизнь и здоровье зависели от того, насколько быстро он попадет в ветеринарную больницу. Полиция четко видела, что животное живо и истекает кровью, но не предоставило никакой помощи и оставило умирать», — заявила Бугрик.

© Facebook

Зоозащитница также обратила внимание на правовую сторону инцидента. По ее словам, даже если правоохранители считали собаку опасной, после применения оружия они должны позаботиться о дальнейшей судьбе раненого животного.

«Даже если применение оружия было правомерным, это не снимает вопроса ответственности за дальнейшую судьбу раненого животного», — подчеркнула она.

Бугрик считает, что в такой ситуации собаку должны были изъять у владельца и передать в соответствующую службу или приют. Она призвала провести служебную проверку действий стражей порядка и установить, почему после стрельбы животному, по его словам, не организовали ветеринарную помощь.

Напомним, ранее в Киеве полиция открыла уголовное производство из-за жестокого обращения с 10-месячным щенком мальтипа по кличке Плюш. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина бил собаку ногой и силой тянул за ошейник.

Правоохранители установили владельца животного и изъяли у него щенка. Плюша доставили в ветеринарную клинику для обследования, а мужчине грозит до трех лет ограничение свободы.

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