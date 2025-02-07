Воздушная тревога в Киеве и области: что грозит столице

В столичных пабликах сообщают о громких звуках от работы средств ПВО.
Вечером в пятницу, 7 февраля, в столице Украины и в Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщают местные власти.
В Киевской областной военной администрации предупредили о движении вражеских беспилотников и сообщили о работе ПВО.
Жителей области призывают позаботиться о собственной безопасности.
"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – говорится в сообщении.
В киевской городской военной администрации также сообщили об угрозе применения российских ударных БПЛА.
"Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности: отправляйтесь в ближайшие укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", — говорится в сообщении.
В столичных пабликах сообщают о громких звуках от работы средств противовоздушной обороны, в том числе взрывы были слышны на Осокорках.
Напомним, в ночь на 7 февраля враг снова атаковал Киевщину с помощью беспилотников – в регионе работали силы противовоздушной обороны. В результате вражеской атаки в Броварском районе произошел пожар в гараже, также повреждены окна хозяйственного помещения.
Читайте также: