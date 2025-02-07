В Україні "почервоніли" кілька регіонів: що відомо про загрозу

Перебувайте в безпечному місці до сигналу "відбій повітряної тривоги".

У Київській області зранку 7 лютого оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

За даними моніторингових каналів, існує загроза “Шахедів”.

“Знову тривога по області на 1 БпЛА противника на сході. Напрямок руху – південний, транзит”, – пише Kyiv Alerts.

Також станом на 7:30 тривога оголошена в Чернігівській області.

Тривога в Україні 7 лютого / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі 7 лютого Україною літали ворожі ракети та безпілотники. Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.

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