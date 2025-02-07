В Україні "почервоніли" кілька регіонів: що відомо про загрозу

Перебувайте в безпечному місці до сигналу "відбій повітряної тривоги".
У Київській області зранку 7 лютого оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
За даними моніторингових каналів, існує загроза “Шахедів”.
“Знову тривога по області на 1 БпЛА противника на сході. Напрямок руху – південний, транзит”, – пише Kyiv Alerts.
Також станом на 7:30 тривога оголошена в Чернігівській області.
Нагадаємо, вночі 7 лютого Україною літали ворожі ракети та безпілотники. Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.
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