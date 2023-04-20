У Києві почали продавати "свіженький метеорит": що відомо

У Києві на онлайн-майданчиках зранку 20 квітня з'явилися оголошення про продаж шматочків метеориту. До слова, сталося це після того, як у небі над столицею напередодні було видно незвичайний спалах. Втім, чи пов'язаний він з падіння космічного тіла досі достеменно не відомо

Оголошення з'явилося на одному з онлайн-майданчиків з продажів.

Так, невідомий користувач опублікував оголошення про те, що продає "свіженький метеорит". Автор повідомлення оцінив свій камінь вагою 12 кг у 10 тисяч гривень. Втім, - ціна може бути договірною, бо обіцяє покупцям метеорити різних розмірів.

"Продається свіженький метеорит, що тільки прибув до Києва, є різні шматочки від 150 г. Космічне каміння є різних форм і розмірів найбільший 12 кг (його ціна 10000 грн) є і невеликі від 300 грн.

Оголошення з продажу метеорита.

Спалах у київському небі

Напередодні увечері, 19 квітня, мешканці Київщини побачили у небі яскраві спалахи та почули звуки, схожі на вибухи. Втім, з чим були пов'язані спалахи над Києвом, досі точно не відомо.

В регіоні оголосили повітряну тривогу. Спочатку повідомляли про нібито роботу сил ППО. Згодом стало відомо, що загрози збоку росіян не було і ППО не працювали. Натомість "тривогу" оголосили, аби заспокоїти людей

Окрім ППО була ще одна версія про падіння супутника NASA. Втім, вже на ранок 20 квітня це спростували. У космічному агентстві заявили, що супутник досі перебуває на орбіті.

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